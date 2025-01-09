Дивом врятувався: боєць 88 днів провів у Кринках на лівому березі Дніпра

Дмитро з важким переломом ноги переплив річку Конка, потім ще майже 2 км здолав пішки, щоб дійти до своїх.

Військовослужбовець 126-ї окремої бригади Дмитро Корда 88 днів провів у Кринках на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Історію бійця розповідає 126 окрема бригада територіальної оборони м. Одеси.

"Нашею задачею була оборона плацдарму. Іноді в день відбивали до 15 штурмів. До того ж, постійно були обстріли. Вони почалися, коли ми лиш підійшли човнами до берега. Земля горіла під ногами у буквальному сенсі. Перед нашим човном одразу щось вибухнуло, ми чудом залишилися живі. То, виявилося, було лише початком пекла. Ми змогли закріпитися і цілодобово відбивали атаки росіян", – розповідає Дмитро.

Дмитро Корда

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Вийти з Кринок Дмитрові з побратимами вдалося лише за три місяці. На жаль, із втратами. Евакуація фактично зірвалася, Дмитро з важким переломом ноги залишився сам на березі. Йому вдалося майже неможливе – з перебитою ногою він переплив річку Конка, потім ще майже 2 км здолав пішки, щоб дійти до своїх.

"Течія в річці, хоч вона і вузенька, була просто скаженою. Я зайшов у одному місці, а вийшов на берег метрів за 200 від нього. Перепливав річку двічі – там між її рукавами є острівець. Потім ішов болотами, опираючись на палицю. Я до того детально вивчив мапу, запам’ятав усе, тож вона увесь час немов була перед очима. Мені знадобилося півтори доби, щоб дійти до наших позицій", – згадує військовий.

Раніше ми писали, що під Покровськом 65-річний чоловік 4 дні виходив з окупованого села через лінію фронту.

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