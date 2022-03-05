Дивується спокою Зеленського і стійкості українців: Джонсон записав відеозвернення

Він запевнив, що Британія і надалі підтримує Україну, і зі своїми партнерами зробить усе для тиску на Путіна.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив слова підтримки українцям. А також заявив, що йому важко уявити, що зараз насправді відчувають українці, які знищили все, що вони люблять.

Про це він сказав у відеозверненні, яке розпочав українською мовою.

To the people of Ukraine: Slava Ukraini.



To the people of Russia: I do not believe this war is in your name.



This crisis, this tragedy, can and must come to an end. Because the world needs a free and sovereign Ukraine. pic.twitter.com/ijbAAb8G67 — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 25, 2022

"Я звертаюся до українців у Великій Британії, і тим, хто зараз в Україні та сусідніх країнах", – зазначив він.

Також Джонсон запевнив, що Велика Британія і надалі підтримує Україну, і зі своїми партнерами зробить усе для тиску на Путіна, допоки той не зупинить військову агресію.

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Крім того, Джонсон заявив, що він щодня спілкується з президентом України Володимиром Зеленським і дивується його спокою. А також стійкості українського народу.

Тим часом, нові правила в'їзду для українців, які вирушають до Сполученого Королівства до родичів, анонсувало міністерство внутрішніх справ Великої Британії. Відтепер українці матимуть змогу залишатися у родичів за програмою Ukraine Family Scheme протягом трьох років.