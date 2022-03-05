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Дивується спокою Зеленського і стійкості українців: Джонсон записав відеозвернення

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Дивується спокою Зеленського і стійкості українців: Джонсон записав відеозвернення

Associated Press

Він запевнив, що Британія і надалі підтримує Україну, і зі своїми партнерами зробить усе для тиску на Путіна.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив слова підтримки українцям. А також заявив, що йому важко уявити, що зараз насправді відчувають українці, які знищили все, що вони люблять.

Про це він сказав у відеозверненні, яке розпочав українською мовою. 

"Я звертаюся до українців у Великій Британії, і тим, хто зараз в Україні та сусідніх країнах", – зазначив він.

Також Джонсон запевнив, що Велика Британія і надалі підтримує Україну, і зі своїми партнерами зробить усе для тиску на Путіна, допоки той не зупинить військову агресію.

Крім того, Джонсон заявив, що він щодня спілкується з президентом України Володимиром Зеленським і дивується його спокою. А також стійкості українського народу.

Тим часом, нові правила в'їзду для українців, які вирушають до Сполученого Королівства до родичів, анонсувало міністерство внутрішніх справ Великої Британії. Відтепер українці матимуть змогу залишатися у родичів за програмою Ukraine Family Scheme протягом трьох років.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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