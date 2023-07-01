Дивуються людському ставленню: на Бахмутському напрямку військові ЗСУ почали брати багато полонених

Українські військові, на відміну від російських, поводяться з полоненими дуже по-людськи і толерантно.

На Бахмутському напрямку військові ЗСУ почали брати досить велику кількість полонених. Вони здивовані, що в Україні з ними поводяться по-людські.

Про це розповів начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телеканалу FREEДOM.

"Зараз у результаті активних дій як наших, так і їхніх, поповнюємо свій фонд обміну... Поводимося з ними дуже по-людськи і толерантно. Кількість полонених збільшилося. Вони (російські військові - ред.) у себе проводять внутрішні показові страти наших полонених, які знімають на відео. Це - своєрідний шантаж для їхнього особового складу, який має знати: якщо він потрапить до нас, то буде знищений, бо він брав участь у такому злочині", - зазначає спікер.

Дашкевич додав, що для деяких російських військовополонених дивно, що українці їх спокійно зустрічають, без знущань та принижень.

Нагадаємо, ЗСУ готують плацдарм для наступальних дій на Бахмутському напрямку.

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