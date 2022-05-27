Послуги в "Дії" для українських біженців в Європі / Фото: Pexels

"Дія" вже в Європі: які послуги можуть отримати українські біженці

"Дія" вже в Європі: які послуги можуть отримати українські біженці

Деякі послуги "Дії" стали доступними для українських біженців в Європі. Які саме - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Ще на початку травня "Дія.Бізнес" відкрила у Варшаві свій центр. В ньому українці могли отримати консультацію про отримання статусу в Польщі, відкриття бізнесу та проживання там. Відтепер ця послуга ще більше розширилася.

Як повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації 27 травня 2022 року фахівці центру тепер зможуть також консультувати телефоном українців, які наразі перебувають в семи країнах Європи, з найрізноманітніших питань. В перелік країн поки що увійшли: Польща, Чехія, Словенія, Словаччина, Болгарія, Німеччина, Литва.

Що відомо про послугу і як нею користуватися

У відомстві зазначають, що часто біженці з України не знають, де отримати інформацію про всі процедури та правила перебування на території іншої країни, реєстрації тут бізнесу, отримання соціальної допомоги, працевлаштування тощо. А тому "Дія.Бізнес" вирішила відкрити віртуальний центр, де проводять консультації телефоном.

Українці, які звернулися на гарячу лінію, можуть отримати відповіді на такі запитання:

навчання, перепідготовка, працевлаштування, пошук співробітників;

правила ЄС, найкращі практики відкриття та підтримки бізнесу;

юридичний статус осіб, які перебувають в країнах Євросоюзу;

пошук офісу, житла, школи, дитячого садка, вузу;

профільні контакти організацій, волонтерів, фондів;

виплати та надання підтримки українським біженцям в різних країнах.

Телефонувати на гарячу лінію можна за такими номерами:

в Україні - 080 033 31 83 ;

; в країнах ЄС - +48 22266 2275.

Увага! В країнах Євросоюзу плата за дзвінки стягується відповідно до умов тарифів вашого оператора.

Працює гаряча лінія щодня від 08:00 до 20:00 (за київським часом).