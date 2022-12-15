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"Діятимемо на випередження": Арестович надав прогноз щодо наступу 200-тисячного російського угруповання

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"Діятимемо на випередження": Арестович надав прогноз щодо наступу 200-тисячного російського угруповання

Скриншот з відео

Радник Офісу президента розповів, чи є план дій у разі нового нападу на Київ.

Одна військова операція ЗСУ може змінити плани командування російської армії. Так радник Офісу президента прокоментував загрозу наступу 200-тисячного угруповання російських мобілізованих

Про це він йшлося 15 грудня в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

"Ми граємо у двосторонню гру, часто ми граємо з ініціативою, випередженням, тому ніхто на них не чекатиме: ні в Києві, ні в інших містах. Діяти ми будемо на випередження – раніше, ніж вони встигнуть збагнути, бо, як казав Сунь-цзи, найвищий рівень полководця – засмутити плани супротивника", – зазначив Арестович.

Додамо, що головнокомандувач ЗСУ попередив: росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів і точно підуть у наступ, можливо, повторно піти на Київ.

Раніше у Генштабі ЗСУ попередили, що Білорусь готується до війни проти України.

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Дата публікації
Перегляди
1323
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