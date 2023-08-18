Діяв під прикриттям волонтерського фонду: СБУ викрила у Дніпрі російського агента

Служба безпеки України затримала у Дніпрі агента російської розвідки, який діяв під прикриттям волонтерського фонду.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

За даними слідства, після затримання своїх спільників у січні 2023 року він "заліг на дно", однак нещодавно перейшов на резервний канал спілкування з російською спецслужбою і продовжив виконання ворожих завдань.

"Для маскування розвідувально-підривної діяльності він використовував свій статус співзасновника місцевої громадської організації, яка займалася волонтерством. Діючи "під прикриттям", російський агент намагався встановити місця базування штабів Сил оборони, які дислокуються на території регіону", - розповіли в СБУ.

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Крім того, затриманий передавав агресору інформацію про орієнтовну кількість та види військової техніки, яку переправляли залізницею на передову.

"Для збору розвідданих він спостерігав за переміщенням ешелонів ЗСУ із офісу громадської організації, який знаходився поблизу залізничної розв’язки. Крім того, фігурант "втемну" використовував своїх знайомих, у яких під вигаданими приводами розпитував інформацію проукраїнських захисників", - додали в СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами його листування з представником російського гру.

За клопотанням СБУ, суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

СБУ затримала у Дніпрі агента російської розвідки

СБУ затримала у Дніпрі агента російської розвідки

СБУ затримала у Дніпрі агента російської розвідки

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