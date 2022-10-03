"Діє нераціонально": міністр оборони Британії оцінив ризик застосування Путіним ядерної зброї

Хоча використання ядерної зброї є частиною російської військової доктрини, це буде неприйнятним для союзників Москви з Індії та Китаю.

Дуже малоймовірне застосування ядерної зброї російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на конференції консерваторів у вузькому колі, пише Evening Standard.

"Путін отримав дуже чітке уявлення на зустрічах з керівництвом Індії й Китаю, що є прийнятним і неприйнятним", - зазначив Воллес.

За його словами, застосування РФ ядерної зброї в Україні – дуже малоймовірне. Однак Путін не діє раціонально, попередив британський міністр.

Раніше колишній директор ЦРУ та генерал армії у відставці Девід Петреус заявив, що США та їхні союзники знищать російські війська та техніку на території України, а також потоплять Чорноморський флот, якщо Путін застосує ядерну зброю в Україні.

На його думку, такого удару від США та союзників буде достатньо і не доведеться завдавати ядерного удару.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін анонсував проведення псевдореферендумів на захоплених територіях. Водночас він погрожував застосувати ядерну зброю для "захисту".

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