Дієве рішення проти «Шахедів»: Федоров розповів про виробництво дронів-перехоплювачів

ППО працює проти «Шахедів» / © ТСН

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Російські війська мають намір запускати по 700 — 1000 дронів щодня. І найбільш ефективна відповідь на це наразі — дрони-перехоплювачі.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтервʼю «РБК-Україна».

Федоров підтвердив слова президента: рішення знайдене.

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«Воно масштабується, це робить не одна компанія. І тут нам зрозуміло, що робити далі», — зазначив він.

Також Федоров прокоментував, що робити з активними дро нами росіян.

«Звичайно, що компанії, які добігли до певних рішень, вони вже шукають рішення проти реактивних дронів, як працювати в хмарну погоду і т.д», — завершив він.

Також Федоров відповів, як розвиватимуться військові безпілотники. Водночас він зазначив, що для еволюції дронів потрібна відповідна інфраструктура та наукові кадри.

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Федоров відповів на запитання, чи нинішній розвиток дронів — це вже верхівка еволюції, чи з’явиться щось нове, наприклад, БпЛА на основі штучного інтелекту.

«Ми добре розуміємо всі наступні еволюційні та революційні етапи розвитку військових технологій. Будуть зростати і FPV-дрони, і коптери з високим рівнем автономності. Спершу вони зможуть краще захоплювати цілі та вражати їх навіть під дією РЕБів, потім вони зможуть долітати до певних точок без зв’язку. Далі дрони навчаться працювати в одній мережі як рій і т.д.» — розповів міністр.