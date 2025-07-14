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- Війна
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Дієве рішення проти «Шахедів»: Федоров розповів про виробництво дронів-перехоплювачів
Україна наразі активно займається розробкою та нарощуванням виробництва дронів-перехоплювачів для захисту від атак РФ.
Російські війська мають намір запускати по 700 — 1000 дронів щодня. І найбільш ефективна відповідь на це наразі — дрони-перехоплювачі.
Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтервʼю «РБК-Україна».
Федоров підтвердив слова президента: рішення знайдене.
«Воно масштабується, це робить не одна компанія. І тут нам зрозуміло, що робити далі», — зазначив він.
Також Федоров прокоментував, що робити з активними дро нами росіян.
«Звичайно, що компанії, які добігли до певних рішень, вони вже шукають рішення проти реактивних дронів, як працювати в хмарну погоду і т.д», — завершив він.
Також Федоров відповів, як розвиватимуться військові безпілотники. Водночас він зазначив, що для еволюції дронів потрібна відповідна інфраструктура та наукові кадри.
Федоров відповів на запитання, чи нинішній розвиток дронів — це вже верхівка еволюції, чи з’явиться щось нове, наприклад, БпЛА на основі штучного інтелекту.
«Ми добре розуміємо всі наступні еволюційні та революційні етапи розвитку військових технологій. Будуть зростати і FPV-дрони, і коптери з високим рівнем автономності. Спершу вони зможуть краще захоплювати цілі та вражати їх навіть під дією РЕБів, потім вони зможуть долітати до певних точок без зв’язку. Далі дрони навчаться працювати в одній мережі як рій і т.д.» — розповів міністр.