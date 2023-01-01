"Дії оточення Путіна вказують на це": експерт дав прогноз розвитку війни на 2023 рік

Дії путінського оточення свідчать, що війна в Україні, розпочала кремлівським диктатором за підтримки свого населення, буде довгою.

Про це сказав професор Кшиштоф Женгота з Інституту політичних наук Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині, пише WP.

"Дії оточення Путіна вказують на те, що війна буде довгою, а потенційні великі втрати приймаються. Росія все ще може дозволити собі вести війну з погляду людських ресурсів. Своєю чергою, Україна заявляє про своє бажання повернути собі всі окуповані території, зокрема Крим та Донбас... Це патова ситуація, яка може тривати роками", - каже співрозмовник.

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Крім того, він вказав на те, що демографічна криза в Росії поглиблюється. І після колосальних втрат, яких зазнала путінська армія в Україні, керівництво РФ шукає способи, як повернути тих, хто втік з РФ, щоб кинути на фронт ще більше "гарматного м'яса".

"Початковий план захоплення Києва двохсоттисячною армією провалився. Російська влада усвідомлює, що війна на знищення України буде тривалою і з великими втратами їй буде потрібно значно більше людей. Вони всіма способами намагатимуться умовити біженців (росіян, як втекли від мобілізації) повернутися. Саме тому у Росії є ідеї заблокувати віддалену роботу з-за кордону. Також говориться, що Туреччина не легалізує перебування росіян у своїй країні довше за пів року", - додає він.

Своєю чергою, віцеміністр закордонних справ Павел Яблонський попереджав, якщо зараз не зупинити Росію, яка напала повномасштабно на Україну, є 100% гарантія, що воєн буде більше.

Раніше повідомлялося, що у Росії хочуть заборонити віддалену роботу для тих, хто втік за кордон, зокрема, і після оголошення мобілізації.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що армія країни-терористки Росії у 2023 році може змінити тактику дій на полі бою.

Як пише Newsweek, Путін закінчує 2022 рік ганебними втратами та провалами.

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