Дії працівників ТЦК шкодять бойовим підрозділам: боєць поскаржився на якість мобілізованих

Військовий запропонував санкцію для працівників ТЦК, які "гонять план на шкоду здоровому глузду і якості".

Молодший лейтенант Сергій Огородник розкритикував роботу працівників ТЦК та СП, заявивши, що вона дорого обходиться бюджету та шкодить бойовим підрозділам. Військовий поскаржився на якість мобілізованих.

Про це Огородник написав на своїй Facebook-сторінці.

У своєму дописі молодший лейтенант звернувся до умовного працівника ТЦК із закликом пояснити, чому він привозить на відбір до військових частин мобілізованих, які очевидно стануть проблемою і не воюватимуть.

"Поясни мені, якого х..я ти привозиш на відбір до частин явний неліквід, який зі старту – "300" і геморой для частини, який ні дня воювати не буде, але прокрутиться в системі ЗСУ, отримає форму, зарплату, і тупо в кращому разі... спишеться на законних підставах, про які ти, мразь, мав розпитати зразу і не допускати мобілізації такого фрукта", – йдеться у повідомленні Огородника.

Він зазначив, що таких прикладів є багато, і навів низку з них:

на відбір до частини привезли наркомана, який офіційно отримує замісну терапію, має на руках відповідні документи, і в нього вже починається ломка;

привезли хлопця, в якого на руках пакет документів на інвалідність матері, за доглядом за якою він "спишеться" швидше, ніж пройде БЗВП;

привезли чоловіка, в якого троє неповнолітніх дітей. Він вже подав рапорт і "спишеться", отримавши повний комплект зимової форми, водночас на нього вже був витрачений час, харчі і грошове забезпечення;

привезли хлопця з психічним розладом, що помітно неозброєним оком. "Як він пройшов вашу ВЛК?" – обурюється військовий;

привезли чоловіка з гепатитом, у якого жовте обличчя, що теж видно неозброєним оком досвідченому лікарю;

привезли з Одеси чоловіка після серцевих нападів, який ледь стоїть на ногах. Огородник зазначив, що один такий чоловік ледь не помер під час БЗВП, знепритомнів, лежить у лікарні і "більше схожий на в'язня Освенціму, ніж на воїна".

"І таких прикладів море. Я вже не кажу про бомжів зі слідами алкогольної деградації на обличчі", – додав молодший лейтенант.

Боєць зазначив, що погоджується з тезою про те, що воюватимуть усі, водночас акцентував, що воювати мають ті, хто фізично зможе хоча б носити бронежилет і розумово може працювати у військовому колективі. А працівники ТЦК, за словами Огородника, чомусь не привозять успішних здорових бізнесменів і очільників фірм з лідерськими якостями, спортивних молодиків "тітушиної" зовнішності, яких можна поставити в стрій.

Тож військовий запропонував запровадити санкцію для працівників ТЦК, які "гонять план на шкоду здоровому глузду і якості".

"У мене пропозиція оцінювати роботу ТЦК не за кількістю наловлених, а за якістю, а також за кількістю неліквіда та людей, які зі старту готові до списання з лав ЗСУ на законних підставах, що виникли до моменту такої "мобілізації". І одразу пропоную санкцію для таких працівників ТЦК, які "гонять план" на шкоду здоровому глузду і якості: 10 покатаних даремно неліквідів і ти їх заміняєш собою в будь-якій бойовій частині на посаді не вище ГСВ протягом року", – написав Огородник.

Він припустив, що, можливо, тоді припиниться потік "списантів" до першого пострілу і якість мобілізації трохи підвищиться.

Молодший лейтенант додав, що поки що мобілізація у виконанні ТЦК працює приблизно, як "буханка" з опублікованого фото. Ця машина після "прильоту" доїхала з Тернів до Краматорська своїм ходом, останні 10 км стрибала і навіки зупинилася в кущах.

"Дякую за увагу, "дорогий" працівник ТЦК. Ти справді дуже дорогий бюджету своїми діями на шкоду бойовим підрозділам. Не будь, як "буханка", – резюмував військовий.

Допис Сергія Огородника

До слова, раніше громадський активіст і військовослужбовець Євген Карась заявив – якщо не буде ТЦК та примусової мобілізації, то на фронті просто стане дуже мало "хороших хлопчиків". Вони загинуть або будуть поранені. або підуть у СЗЧ.

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