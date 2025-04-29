Дії РФ на півночі: чи мають окупанти сили прорватися до Сум

Російська армія. / © Associated Press

Реклама

Наразі та кількість військових РФ, яка діє в окремих районах Сумської області, не здатна прорватися до міста Суми.

Про це заявив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу "Еспресо".

“Зісно, якщо ми не відступимо і не дамо йому такої змоги. А ми не дамо противнику такої можливості. Такої кількості противника недостатньо, щоб захопити Суми", - наголосив Грабський.

Реклама

З його слів, на Сумській ділянці фронту йдеться про сіру зону, яка частково існує на території області, а частково - на території Курської та Білгородської областей, де тривають бойові дії.

Ці бойові дії мають характер тактичного переміщення підрозділів на глибину максимум до 10 кілометрів і шириною до 30 кілометрів. Це все, на що здатен ворог на сьогодні в Сумській області.

"Тому не варто драматизувати ситуацію. Сили оборони надійно тримають позиції й не дають противнику змоги просунутися на цій ділянці фронту. Бойові дії відбуваються в умовах конфлікту низької інтенсивності та характеризуються окремими тактичними діями війська", - додав Грабський.

Як повідомлялося, аналітики ISW пишуть про те, що наступ РФ не зупиняється. Нещодавно російські війська мали обмежені тактичні успіхи на півночі Сумщини. Зокрема, окупанти просунулися у полях західніше Локні, ймовірно, зайняли позиції біля Басівки та Журавки.

Дата публікації 14:22, 28.04.25 Кількість переглядів 16 Україна втратила винищувач Су-27 цього ранку - пілот вижив!