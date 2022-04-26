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"Дії РФ на українських АЕС загрожують людству": Зеленський висловився з приводу 36-річниці трагедії в Чорнобилі

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"Дії РФ на українських АЕС загрожують людству": Зеленський висловився з приводу 36-річниці трагедії в Чорнобилі

Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський висловився з приводу 36-річниці трагедії на Чорнобильській АЕС.

Він наголосив, що не весь світ усвідомив загрозу “мирним атомом”.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Сьогодні трагедії на ЧАЕС – 36 років. Вона забрала життя десятків тисяч людей і змусила світ усвідомити загрози від недбалого поводження з “мирним атомом”. Шкода, що усвідомили не всі. І нині дії РФ на українських АЕС загрожують людству новою катастрофою”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що окупанти частково блокують Харків та йдуть у наступ на Барвінкове.

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