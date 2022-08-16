Дії росіян на ЗАЕС неможливо передбачити, загроза безпеці залишається - "Енергоатом"

Станом на ранок 16 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Періодичні обстріли Запорізько АЕС російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

5 серпня внаслідок атаки російських військових на Запорізьку АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист – і один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений. Під час обстрілів серйозно пошкоджені азотно-киснева станція, об‘єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека.

6 серпня через обстріл загарбниками ЗАЕС пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС.

11 серпня окупанти обстріляли пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції.

13 серпня пошкоджень також зазнав відкритий розподільчий пристрій 750 кВ (ВРП-750).

"Український персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень. ЗАЕС досі окупована і контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається", - йдеться у повідомленні.

Наразі Запорізька АЕС продовжує працювати і виробляти електроенергію для потреб енергосистеми України.

Нагадаємо, українські парламентарі звернулися до ООН, ЄС, Європейської Ради через ядерний тероризм РФ на ЗАЕС.

Читайте також: