Дії Росії демонструють, що агресор прагне вбити якнайбільше мирного населення - Шмигаль

Денис Шмигаль обговорив підтримку України з членами Конгресу США.

Дії Росії демонструють, що агресор прагне вбити якнайбільше мирного населення, завдати максимальної шкоди інфраструктурі та створити гуманітарну кризу на нашій території.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час онлайн-зустрічі з членами Конгресу Сполучених Штатів, повідомила пресслужба уряду.

"Щоб покласти край війні, геноциду та стражданням українців, нам потрібна подальша підтримка США, насамперед із більшою військовою допомогою та посиленням санкційного тиску", - сказав Шмигаль.

Він також подякував США за черговий нещодавно запроваджений пакет санкцій проти РФ. Водночас він наголосив, що ціна, яку Росія сплачує за війну, недостатньо висока.

"Ми просимо вжити термінових заходів і запровадити повне блокування всіх російських банків і фінансових установ, включаючи "Газпромбанк", "Банк Москви" та "Россельхозбанк". Ми закликаємо вас визнати Росію державою-спонсором тероризму, запровадити санкції проти активів російського уряду та російських державних підприємств у США, заблокувати доступ російським суднам і морським компаніям до всіх внутрішніх морських портів США", — зазначив прем’єр-міністр.

Шмигаль наголосив, що Україні потрібен голос США у відстоюванні повного ембарго на ключові російські товари: нафту, газ, метали, корисні копалини.

"Ваші дії сьогодні мають вирішальне значення для припинення війни Росії проти України. Чим швидше ви діятимете, тим більше життів невинних мирних жителів буде врятовано. Вам під силу це зробити", — наголосив прем’єр.

Нагадаємо, Україну очікує декілька тижнів дуже важких боїв. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі всеукраїнського телемарафону, коментуючи ситуацію на Сході.

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