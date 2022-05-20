"Дії російської армії потребують справедливої відповіді": Зеленський - про три пункти завершення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для запезпечення безпеки України від Росії мають бути виконані три пункти.

Першим пунктом стане звільнення всіх українських територій від окупантів.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 20 травня.

"Усе це й багато іншого, що російська армія зробила за час із 24 лютого і з 2014 року, потребує справедливої відповіді. По-перше, це звільнення. Ми маємо битися, поки не очистимо нашу землю від окупантів і поки не гарантуємо Україні безпеку", - зазначив він.

Не менш важливими пунктами стануть покарання всіх, хто причетний до воєнних злочинів в Україні, а також виплата Росією репарацій.

"По-друге, це притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців. І в українських судах, і в міжнародному трибуналі, і просто на полі бою, поки війна триває. Але, по-третє, ми працюємо й над тим, щоб Росія так чи інакше компенсувала все, що вона знищила в Україні. Кожен спалений дім. Кожну зруйновану школу, зруйновану лікарню. Кожен підірваний будинок культури та обʼєкт інфраструктури. Кожне знищене підприємство. Кожен зупинений бізнес, кожну втрачену гривню – людьми, підприємствами, громадами й державою", - зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, що російські війська протягом 20 травня обстріляли понад 30 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях. Внаслідок цього загинули щонайменше четверо цивільних, ще п’ятеро – зазнали поранень.