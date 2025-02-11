Дії ЗСУ на Покровському напрямку дозволяють виграти час перед наступною хвилею атак – воєнкор

На Покровському напрямку дії українських військ дозволяють виграти час перед наступною хвилею російських атак, яка може відбутися вже незабаром.

Про це заявив воєнний кореспондент Богдан Мірошников.

Журналіст повідомив про додатковий успіх українських контратак на Покровському напрямку. Водночас він акцентував, що контратаки – це покращення тактичного положення та відновлення раніше втрачених позицій. До контрнаступальних дій ще дуже далеко.

"В одному з н.п. наші воїни зловили окупантів на тому, що ті не закріпилися. Звісно, до цього наші бійці не давали закріпитися. В підсумку, ворог був вибитий з того н.п. Приблизно те саме зараз намагаються зробити Сили Оборони в двох інших н.п." – йдеться у дописі Мірошникова.

Також читайте Росіяни дедалі ближче до Костянтинівки – журналіст

Він звернув увагу, що російські загарбники протягом останнього тижня сфокусували свої зусилля на залишках Курахівського напрямку. Саме там – пік ворожих наступальних дій.

За словами воєнкора, на Покровському напрямку дії Сил оборони України дозволяють виграти час перед наступною хвилею ворожих атак.

"Скоріш за все, вона вже незабаром, бо ворог активно перегруповує підрозділи для посилення атак", – попередив журналіст.

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState повідомили, що ЗСУ відновили позиції у Піщаному Донецької області, що розташоване неподалік від Покровська.