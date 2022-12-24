Діють за "бучанським сценарієм: окупанти поширюють брехню про "обстріл Херсона ЗСУ" – РНБО спростувує

Російські окупанти вранці 24 грудня здійснили обстріл центра Херсона – внаслідок атаки щонайменше 8 людей загинуло, 58 – поранені, з них 18 – у тяжкому стані. Майже одразу після обстрілу пропаганда Кремля заявила, що на місці події нібито було виявлено уражаючі елементи ракети GMLRS американських РСЗВ HIMARS, що є на озброєнні в українських військових.

Однак Центр протидії дезінформації при РНБО наголошує, що така інформація не відповідає дійсності.

Так, за даними ОП, обстріл Херсона було здійснено з РЗСВ "Град". Щодо напрямку обстрілу – він був з тимчасово окупованих територій Херсонщини, контроль за якими здійснюють російські війська.

У ЦПД наголосили, що Росія вчергове здійснила теракт, у вчиненні якого хоче звинуватити Україну, для того, щоб знизити рівень підтримки нашої держави цивілізованим світом.

"Після скоєння найбільш резонансних злочинів російські пропагандисти намагаються діяти за "бучанським сценарієм" – коли провина за скоєне одразу ж перекладається на українських військових, незважаючи навіть на очевидні ознаки саме російських терористичних дій", - пояснює ЦПД.

Обстріл Херсона 24 грудня

У суботу 24 грудня, приблизно о 11:00 російська війська обстріляли центр Херсона. Окупанти атакували цивільні об'єкти: ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі. Голова ОВА Ярослав Янушевич наголосив, що це був "цілеспрямований удар" росіян. У мерії Херсона додали, що обстріл, попередньо, вівся з "Градів".

Голова МЗС України Дмитро Кулеба відрегагував на жахливий злочин окупантів, які у переддень великого свята масовано обстріляли Херсон. Дипломат закликав західних партнерів до активної та тривалої підтримки держави задля перемоги.

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