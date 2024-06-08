Дізнались про загибель мами з Telegram-каналів: на Полтавщині спалахнув скандал через смерть жінки після атаки РФ

Керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін вранці 8 червня повідомив, що у лікарні померла жінка, яку рятувальники дістали з-під завалів будинку після удару окупаційної армії РФ по приватному будинку.

Згодом через це повідомлення спалахнув скандал. Так, журналіст Віталій Улибін заявив, що рідні жінки дізналися про її смерть не від лікарів, а з повідомлень у Telegram-каналах після заяви ОВА.

"Чиновники опублікували звістку про смерть жінки після прильоту під Полтавою раніше, ніж лікарі про це повідомили рідним. Журналісти підхопили (так, ми також, адже є офіційна інфа від ОВА). Але блін, ну як так можна? Не мають діти про загибель мами дізнаватись з телеграм каналів…", - написав у Facebook журналіст.

Нагадаємо, за тиждень РФ застосувала рекордну кількість КАБів – експерт вказав на небезпечну тенденцію.

Читайте також провідні новини дня: