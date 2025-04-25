Для атаки на Київ Росія використала ракету КНДР: генерал зробив тривожний висновок

Зруйнований будинок у Києві після атаки у ніч проти 24 квітня / © МВС

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Для атаки по Києву у ніч проти 24 квітня російські війська вже не вперше застосували північнокорейські ракети KN-23. Однак, ворог працює над покращенням точності влучання цих ракет.

Про це генерал-лейтенант, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко завив у ефірі Radio NV.

Романенко озвучив характеристики ракет KN-23.

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«Це такий аналог „Іскандерів“. Але відрізняється малою точністю і більшою потужністю. У два рази більше, бойова частина — під тонну. Можна уявити, які наслідки застосування. І останнім часом працюють інженери російські та північнокорейські для того, аби збільшувати точність влучання«, — розповів генерал-лейтенант.

Він також висловив думку, що застосування ворогом ракет з КНДР свідчить про нестачу в росіян власних аналогів балістики.

Романенко переконаний, що Росія навмисно влаштувала атаку на Київ на тлі мирних переговорів.

«Це робилося з метою тиску на військово-політичне керівництво нашої країни та на громадян, просто киян. Вплив для них принциповий. Тим паче у підході, що ми не визнаємо юридично перехід наших земель до Росії», — пояснив ексзаступник начальника Генштабу.

Нагадаємо, за даними джерел Reuters, для атаки на Київ 24 квітня росіяни застосували північнокорейську балістичну ракету KN-23 (KN-23A). Водночас очільник МВС Ігор Клименко підтверджував, що це була саме балістична ракета, однак не вказував — була вона російського чи північнокорейського виробництва.