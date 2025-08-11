Для чого Кремлю потрібен саміт на Алясці: пояснення ISW

Путін і Трамп / © ТСН

Реклама

Кремль намагається використати майбутній саміт на Алясці, щоб розділити Сполучені Штати та Європу, а не з метою змістовних мирних зусиль. РФ не відмовиться від початкових цілей, а будь-які мирні угоди, найімовірніше, порушуватиме, щоб звинуватити Україну.

Про це повідомляє ISW.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв 10 серпня заявив у Telegram, що Європа намагається перешкодити Сполученим Штатам допомогти зупинити війну в Україні. Голова Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) Леонід Слуцький 9 серпня заявив, що європейські країни проводять антиросійську політику та намагаються запобігти швидкому мирному врегулюванню в Україні. Російський політолог Сергій Марков 10 серпня заявив газеті Washington Post, що головний інтерес Росії до саміту на Алясці полягає в тому, щоб зобразити Україну та Європу, а не Росію, як перешкоду на шляху до миру в Україні. Марков заявив, що Росія відмовляється робити будь-які кроки назад і що єдиний компроміс, який Росія готова розглянути, — це припинення військових зусиль із захоплення Одеської та Харківської областей, а також Херсонської та Запорізької. Марков висловив сподівання, що Трамп зрозуміє, що Зеленський є головною причиною війни Росії в Україні, а європейські лідери — другою причиною війни, а не Росія.

Реклама

“Європейські та українські чиновники, включаючи Зеленського, послідовно демонстрували свою готовність просувати та брати участь у добросовісних переговорах, а також нав'язувати суттєві угоди про припинення вогню для просування мирної ініціативи, яку Росія послідовно відхиляла, прагнучи поступок на полі бою та додаткових поступок з боку України та Заходу”, — йдеться у повідомленні.

Аналітики додають: Кремль давно намагається послабити єдність між США, Європою та Україною з метою стримування подальшої підтримки нашої держави Заходом та відволікання уваги від непохитності Росії щодо мирного процесу та небажання йти на компроміс щодо початкових вимог Путіна.

“ISW продовжує оцінювати, що Росія не бажає йти на компроміс щодо своїх давніх військових цілей, спрямованих на запобігання вступу України до НАТО, зміну режиму в Україні на користь проросійського маріонеткового уряду та демілітаризацію України. Все це забезпечило б повну капітуляцію України. І Росія, дуже ймовірно, порушить та використає як зброю будь-які майбутні угоди про припинення вогню в Україні, звинувачуючи Україну в порушеннях, як вона неодноразово робила навесні 2025 року”, — вважають в Інституті.

Раніше йшлося про те, що ні зміна ситуації на полі бою, ні економічний тиск не змушують Володимира Путіна відмовлятися від максималістських територіальних вимог чи розглядати для себе невигідні умови миру. Російський президент зосереджений не на пошуку компромісу, а на підтримці діалогу з Дональдом Трампом, щоб уникнути різкого охолодження у відносинах із Вашингтоном.

Реклама

Трамп дозволив масштабніші поставки озброєнь Україні та погрожував санкціями, втім після візиту спецпредставника США Стіва Віткоффа до Москви Путін отримав перше запрошення відвідати США, без участі української сторони. Експерти наголошують, що ця зустріч стала дипломатичною перемогою для Кремля — відбулася без будь-яких значущих поступок Росії у війні, але принесла політичні дивіденди.

Українські дипломати вважають, що мета Кремля зараз — вийти з міжнародної ізоляції, уникнути нових санкцій та використати прагнення Трампа завершити війну для реалізації цілей, яких не вдалося досягти військовим шляхом.