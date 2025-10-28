ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
211
Час на прочитання
1 хв

Для чого окупантам потрібен Покровськ: військовий відповів

Окупанти не закріплюються у місті, а атакують логістичні маршрути з півночі Покровська.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Покровськ

Покровськ / © Getty Images

Російські війська продовжують інфільтрацію до Покровська, намагаючись закріпитися на логістичних маршрутах північної частини агломерації. Українські Сили оборони успішно стримують атаки ворога.

Про це розповів офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу ДШВ ЗСУ Сергій Окішев.

За його словами, окупанти не намагаються закріпитися в місті. Їхня мета — непомітно пройти через Покровськ і контролювати логістичні шляхи з півночі.

У районі Мирнограда та його околиць російські війська ведуть механізовані штурми, супроводжувані артилерією та керованими авіабомбами. Завдяки злагодженим діям корпусів «Азову» та 7-го ДШВ атаки зупиняються ще на підступах до міста.

Ворог активно застосовує FPV-дрони, «Ланцети» та дрони-ждуни, які чатують на логістичних маршрутах. Українські Сили оборони протидіють їм дронами-перехоплювачами та спеціальними операціями на околицях Мирнограда, які зменшують вплив ударних дронів на постачання українських військ.

Нагадаємо, військовий експерт Ігор Романенко повідомив про запеклі бої під Покровськом і Мирноградом. За його словами, ситуація навколо агломерації «важка, а на окремих ділянках — критична», оскільки ворог увійшов до Покровська та намагається розширити зону контролю, зокрема в районі залізничного вокзалу.

Найбільш небезпечною є спроба окупантів перерізати останній логістичний коридор ЗСУ, до якого залишилося 6–7 кілометрів. Водночас на Добропільському напрямку українські сили поступово звужують кільце навколо оточених підрозділів РФ.

Дата публікації
Кількість переглядів
211
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie