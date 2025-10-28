Для чого окупантам потрібен Покровськ: військовий відповів

Покровськ / © Getty Images

Російські війська продовжують інфільтрацію до Покровська, намагаючись закріпитися на логістичних маршрутах північної частини агломерації. Українські Сили оборони успішно стримують атаки ворога.

Про це розповів офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу ДШВ ЗСУ Сергій Окішев.

За його словами, окупанти не намагаються закріпитися в місті. Їхня мета — непомітно пройти через Покровськ і контролювати логістичні шляхи з півночі.

У районі Мирнограда та його околиць російські війська ведуть механізовані штурми, супроводжувані артилерією та керованими авіабомбами. Завдяки злагодженим діям корпусів «Азову» та 7-го ДШВ атаки зупиняються ще на підступах до міста.

Ворог активно застосовує FPV-дрони, «Ланцети» та дрони-ждуни, які чатують на логістичних маршрутах. Українські Сили оборони протидіють їм дронами-перехоплювачами та спеціальними операціями на околицях Мирнограда, які зменшують вплив ударних дронів на постачання українських військ.

Нагадаємо, військовий експерт Ігор Романенко повідомив про запеклі бої під Покровськом і Мирноградом. За його словами, ситуація навколо агломерації «важка, а на окремих ділянках — критична», оскільки ворог увійшов до Покровська та намагається розширити зону контролю, зокрема в районі залізничного вокзалу.

Найбільш небезпечною є спроба окупантів перерізати останній логістичний коридор ЗСУ, до якого залишилося 6–7 кілометрів. Водночас на Добропільському напрямку українські сили поступово звужують кільце навколо оточених підрозділів РФ.