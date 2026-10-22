Для евакуації та ремонту важкої техніки: «Сталевий фронт» Ріната Ахметова передав 157-й ОМБр тягач і 40-тонний кран

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Для механізованих підрозділів важливе не лише отримання бойових машин, а й можливість обслуговувати та відновлювати їх після інтенсивної експлуатації або пошкоджень. Важку техніку потрібно доставляти до ремонтних підрозділів, знімати й встановлювати габаритні агрегати, перевозити обладнання та виконувати монтажні роботи. Усе це потребує спеціалізованого транспорту.

Переданий військовим Volvo FH16 750 має двигун потужністю 750 кінських сил та колісну формулу 8×4. Це тягач, розрахований на роботу з важкими вантажами у складі автопоїзда. З відповідним напівпричепом його можна використовувати для перевезення великогабаритної техніки, зокрема машин, які не можуть рухатися самостійно, а також для транспортування інженерного та ремонтного обладнання.

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Другий елемент передачі — автомобільний кран FAUN RTF 40-3 із максимальною вантажопідйомністю до 40 тонн та телескопічною стрілою завдовжки до 30 метрів. Він може виконувати вантажно-розвантажувальні та монтажні роботи, зокрема допомагати піднімати важкі вузли й агрегати під час ремонту техніки. Фактична допустима маса вантажу залежить від вильоту стріли та умов роботи.

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Разом тягач і кран розширюють технічні можливості бригади: один забезпечує транспортування важких вантажів, другий — їх піднімання та переміщення під час обслуговування. До цієї партії допомоги також увійшов спеціалізований причіп Istrail Maskintrailer вартістю понад 2,4 млн грн. Загальна вартість тягача, крана та причепа становить понад 10,4 млн грн.

«Коли важка машина виходить з ладу або отримує пошкодження, її потрібно доставити до місця ремонту, а потім працювати з агрегатами, які неможливо переміщувати вручну. Для цього потрібні і тягач, і кран. Власна спеціалізована техніка допомагає нам краще планувати перевезення й ремонтні роботи та швидше повертати машини до експлуатації», — пояснює представник 157-ї ОМБр

157-ма ОМБр системно отримує допомогу від «Сталевого фронту». У травні 2025 року бригаді передавали, зокрема, тягач із напівпричепом-тралом, здатним перевозити вантажі масою до 68 тонн, дві 12-тонні вантажівки, пікапи та мікроавтобуси. Ці машини призначалися для військової логістики й транспортування техніки.

У липні 2026 року військові отримали чергову партію на понад 4,4 млн грн: автомобілі, квадроцикли, 50 терміналів Starlink Mini та обладнання для навчальних симуляцій. А 5 жовтня стало відомо про передачу ще семи квадроциклів і чотирьох мобільних лазень, які забезпечують мобільність підрозділів та побутові потреби особового складу.

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Загалом від початку співпраці 157-ма ОМБр отримала від «Сталевого фронту Ріната Ахметова» допомогу на 234 млн грн. Із цієї суми 76,6 млн грн припадає на 2026 рік. Допомога охоплює транспорт, засоби зв’язку, обладнання для військових завдань, ремонту та забезпечення побуту.

«Сталевий фронт Ріната Ахметова» об’єднує допомогу Силам оборони України від бізнесів групи SCM. У межах ініціативи військовим передають транспорт, безпілотники, засоби зв’язку, обладнання для ремонту й інженерних робіт, а також виготовляють захисні конструкції, сталеві укриття та інші необхідні вироби.

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