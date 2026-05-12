Для окремих військових готують важливі послаблення: що передбачає законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує розширити права військовослужбовців, умовно-достроково звільнених із місць позбавлення волі для проходження служби за контрактом.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Документ передбачає надання таким військовим додаткових соціальних гарантій. Зокрема, йдеться про право на щорічні та додаткові відпустки, можливість проходити лікування за місцем проживання або служби, а також право на переведення до інших підрозділів Збройних сил України.

Крім того, законопроєкт пропонує розширити підстави для звільнення таких військовослужбовців зі служби.

Окремо автори документа хочуть врегулювати статус жінок, які були умовно-достроково звільнені для проходження військової служби. Нині вони фактично не мають права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, а також не можуть бути звільнені зі служби через вагітність або необхідність догляду за дитиною.

Запропоновані зміни мають усунути ці обмеження та надати таким військовослужбовицям відповідні гарантії.

Нагадаємо, під час мобілізації військовозобов’язані зобов’язані своєчасно повідомляти ТЦК про зміни у своїх персональних даних. Йдеться, зокрема, про місце реєстрації та проживання, паспортні дані, сімейний стан, освіту, місце роботи та посаду.

Адвокатка та партнерка Grain Law Firm Лідія Карплюк пояснювала, що за порушення правил військового обліку в особливий період передбачено адміністративну відповідальність — штраф від 17 000 до 25 500 гривень відповідно до ч. 3 ст. 210 КУпАП.

Водночас закон передбачає виняток: якщо ТЦК може отримати необхідні відомості через електронну взаємодію з державними реєстрами, штраф не застосовується. За словами юристки, притягнення до відповідальності є правомірним лише тоді, коли відповідної інформації немає у жодному з доступних реєстрів. У разі неправомірного накладення штрафу його можна оскаржити в суді.

До слова, в Україні розширили перелік категорій людей, яким автоматично подовжують відстрочку від мобілізації. Тепер більшості українців не потрібно особисто звертатися до територіальних центрів комплектування (ТЦК).

