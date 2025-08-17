Для тиску на Трампа росіяни використовують відео фейкових "перемог"

Солдати російської армії / © Associated Press

Росіяни монтують фейкові відео захоплення територій України військами, щоб створити ілюзію успіхів на фронті. Такими переможними «звітами» з поля бою у Кремлі потім маніпулюють на переговорах з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про знімання постановних відео «захоплення» населених пунктів повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

«Ворог направляє малі групи із російськими прапорами („двійки“) в обхід позицій українських оборонців. Частині з них вдається просочитися в окремі населені пункти та зняти короткі відео, що нібито підтверджують „захоплення“ території», — йдеться у повідомленні.

Одне з таких фейкових відео було знято нещодавно в селі Андріївка-Клевцове на Донеччині.

За інформацією ГУР, насправді цей населений пункт залишається під контролем України, що продемонстрували бійці «Російського Добровольчого Корпусу» у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України та воїни 5-ї окремої важкої механізованої бригади.

В українській військовій розвідці додали, що групу російських «прапороносців» нещодавно ліквідували бійці підрозділу «Братство» у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР» у селі Зелений Гай на Донеччині.

Як повідомляє британське видання Daily Mail, знімання фейкових відео може бути спрямованим на те, щоб переконати президента США Дональда Трампа в тому, що Росія нібито перемагає Сили оборони України.

Така стратегія Кремля пов’язана з тим, що російський президент Володимир Путін прагне отримати контроль над територією усієї Донецької області в обмін на мирну угоду, яку, як вважається, підтримує Трамп.

Заради таких фейкових «перемог» російських солдатів посилають на самогубні акції, щоб підняти у населеному пункті, який контролюють українські військові, російський триколор, поки дрони знімають це видовище.

За інформацією видання, двоє російських «прапороносців» були вбиті українським вогнем. Ще двох взяли в полон живими.

Один ув’язнений під час допиту зізнався: «Нашим завданням було підняти російський прапор у п’яти місцях перед дроном і сфотографуватися».

Раніше агентство Reuters з посиланням на джерела, знайомі зі змістом розмови Трампа та Зеленського після саміту на Алясці, повідомило, що американський президент начебто передав вимоги господаря Кремля щодо українських територій.

Путін начебто готовий заморозити більшість лінії фронту, якщо українські війська вийдуть з території всієї Донецької області. Однак Зеленський відкинув цю вимогу.

Під час інтерв’ю після саміту Трамп закликав Зеленського укласти угоду з Росією та додав, що готовий бути присутнім на можливій зустрічі Зеленського і Путіна.

У понеділок, 18 серпня, у Вашингтоні український президент Володимир Зеленський вимагатиме у Дональда Трампа роз’яснень щодо відмови американського лідера від вимоги про припинення вогню.