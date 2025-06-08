Для відбиття повітряних атак Росії українська армія залучає незвичних помічників - NYT

ППО / © Державна прикордонна служба України

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У боротьбі з масованими атаками дронів Росії Україна покладається не лише на сучасні ППО, а й на добровольців, які ночами чергують із пошуковими прожекторами та старими кулеметами, рятуючи небо над Києвом.

Про це пише The New York Times.

Поки столицю України захищають системи Patriot, за 80 кілометрів від Києва, у місті Переяслав, звичайні українці — від викладачів і будівельників до колишніх журналістів — добровільно протистоять російським дронам за допомогою старих кулеметів, прожекторів і лазерів. Усі вони — частина цивільного підрозділу протиповітряної оборони.

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Однієї з таких ночей журналісти The New York Times провели час з одним із підрозділів. Добровольці, вдягнені у військову форму, зібралися перед чергуванням, знаючи, що попереду — гаряча ніч. Вже близько півночі вони отримали сигнал, що в повітрі — кілька ворожих дронів, і швидко вирушили на позиції. На місці вони розгорнули кулемети та оптику, очікуючи цілі.

Росія, за даними української ППО, того тижня здійснила наймасштабнішу атаку за весь час війни — понад 470 дронів і пасток. Дрони тепер літають вище, змінюють маршрути і йдуть групами, аби ввести в оману ППО.

Для боротьби з ними Україна використовує як сучасні системи, так і стару зброю. Наприклад, у Переяславі — кулемети Максим ще з часів Другої світової. Командир підрозділу Олег Ворошиловський пояснює, що навіть ця техніка ефективна — вона допомагає не лише збивати дрони, а й передавати інформацію вглиб оборонного кільця столиці.

Жителі Переяслава помітили, що дрони Росії часто літають низько над річкою, оминаючи радари. Саме тому і створили підрозділ у 2023 році. Армія передала їм кулемети й провела інструктаж. Решту — форму, їжу, пальне — волонтери забезпечують самостійно.

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Софія, колишня журналістка, яка нині працює у підрозділі повний робочий день, згадує: «Ми чули і бачили дрони, і розуміли — потрібно щось робити. Треба було тільки зброя та патрони». У команді також є жінки.

Їхнє завдання — захищати зовнішнє кільце ППО Києва: близько 30 км зони, де вони першими приймають удар і передають інформацію далі. Часто ці ночі минають без єдиного пострілу, але кожне виявлення ворога допомагає врятувати життя в місті.

Нещодавно команда отримала новий американський кулемет Browning, який планують застосовувати після тренувань. Для них це — справжня мрія, адже стара зброя не завжди може дістати дрони, які летять на висоті понад 2000 метрів.

Одна з останніх ночей — типовий приклад: добровольці провели години в очікуванні сигналу, зосереджено вдивлялися в екрани планшетів, слухали гул дронів і координували дії з іншими підрозділами. І хоча не було жодного пострілу, вже вранці соцмережі заполонили фото зруйнованих будівель і поранених — кілька десятків дронів прорвали оборону.

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«Класична ніч», — підсумував Ярослав, ІТ-викладач і один з членів екіпажу, втомлено вдивляючись у розсвітне небо.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня Росія завдала масованої атаки по Києву. Внаслідок обстрілу загинули четверо людей, ще 20 отримали поранення, 16 із них медики госпіталізували.