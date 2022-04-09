"Для Австрії принципово примусити Росію до миру": Зеленський подякував Негаммеру за підтримку

Австрія продовжить санкційну політику проти РФ.
Президент України Володимир Зеленський подякував канцлеру Австрії Карлу Негаммеру за допомогу у війні проти Росії.
Про це голова держави сказав у новому відеозверненні 9 квітня.
"Був задоволений почути сьогодні й від канцлера Австрії Карла Негаммера запевнення, що для Австрійської держави примусити Росію до миру так само принципово, як і для інших відповідальних держав.
Почув і обіцянку того, що Австрія разом з партнерами по Європейському Союзу продовжить санкційну політику проти Росії, поки не відбудеться повне відновлення реальної безпеки в нашому регіоні. Поки Росія не забере всі свої сили з української суверенної території", - зазначив Зеленський.
Також глава держави розповів, що Негаммер підтримав вступ України до ЄС.
"Канцлер Австрії підтримав у відповідь на моє запитання й чітку перспективу якнайшвидшого приєднання України до Євросоюзу", - розповів він.
Крім того, Австрія надала Україні важливу технічну допомогу.
"І окремо хочу подякувати пану Негаммеру за передачу Україні пожежних і рятувальних машин, іншого обладнання, а також за допомогу пальним", - підкреслив Зеленський.
ТСН.ua зібрав головні тези українського президента, які звучали на спільній з канцлером Австрії пресконференції у Києві 9 квітня.
Читайте також:
Для свободи та лідерства немає перешкод - Зеленський про непередбачуваний візит Джонсона до Києва
Зеленський із Джонсоном прогулялися Києвом: прем'єру Британії подарували один із символів незламності Бородянки (відео)
"Уся Європа - мішень для РФ": Зеленський закликав підтримувати прагнення України до миру, щоб зупинити катастрофу