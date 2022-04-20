Для безпечного виходу цивільних з Маріуполя можуть бути залучені союзники з НАТО – CNN

Для безпечного виходу цивільних з Маріуполя можуть бути залучені союзники з НАТО – CNN

Представник Держдепартаменту США повідомив, що союзники по НАТО можуть бути залучені до безпечного виходу цивільних осіб з Маріуполя.

Американський високопосадовець сказав, що була певна надія, що росіяни можуть дозволити безпечний прохід цивільним особам і пораненим військовим з Маріуполя.

Про це пише CNN.

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Джерело видання зазначило, що в такому разі будуть залучені союзники по НАТО, якщо це станеться.

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд попередила, що така домовленість неодноразово руйнувалась, і, врешті-решт, росіяни мають дозволити безпечний вихід.

Нуланд додала, що облога Маріуполя говорить про жорстокість цієї війни і військові злочини, які здійснює президент Росії Володимир Путін.

Нагадаємо, 20 квітня віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що цього дня в Маріуполі працюватиме гуманітарний коридор.

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