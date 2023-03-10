Для боротьби з РФ: Франція та Велика Британія домовляться про створення високоточної ударної зброї

У п'ятницю, 10 березня, відбудеться перший за п'ять років саміт Великої Британії та Франції.

Велика Британія та Франція, 10 березня, домовляться про розробку високоточної ударної зброї.

Про це інформує Sky News.

Країни також мають намір домовитися про тісніше співробітництво щодо навчання українських морських піхотинців та постачання зброї Києву.

"Очікується, що сьогодні Ріші Сунак та Еммануель Макрон підпишуть угоду про співпрацю Великої Британії та Франції у розробці високоточної ударної зброї для боротьби з російською агресією", - сказано в повідомленні.

Як зазначив Сунак, Захід зіткнувся з «безпрецедентними загрозами». Під час переговорів у Єлисейському палаці Сунак і Макрон визнають Росію найбільшою загрозою як європейській, так і глобальній безпеці.

Додамо, що у п'ятницю, 10 березня, відбудеться перший за п'ять років саміт Великої Британії та Франції. Ріші Сунак зустрінеться з Еммануелем Макроном і обговорить низку питань.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу погодилися прискорити постачання артилерійських снарядів і закупити більше боєприпасів, щоб допомогти Україні, але все ще мають вирішити, "як перетворити це на реальність".

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