Для чого окупанти розповсюджують фейки про евакуацію з Армянська: військовий експерт пояснив

Російські окупанти продовжують розповсюджувати фейки. На цей раз вони намагаються поширити інформаційно-психологічний вплив про евакуацію з Армянську.

Окупанти розповсюджують фейки про евакуацію з міста Армянськ, що в Криму. Таким чином вони намагаються посилити інформаційно-психологічний вплив.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів військовий експерт Михайло Жирохов.

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На його думку, наразі окупантим евакуюватися з Армянську сенсу немає, оскільки там не проходять бойові дії.

“Там немає ніяких бойових дій і у нас немає зброї, яка б туди діставала. Тому все ці повідомлення росіян про евакуацію з окупованого Армянська можна розглядати виключно в медійній сфері та в плані психологічних операцій", - пояснив Михайло Жирохов.

Також він додав, що росіяни розповсюджують фейки для того, щоб ще більше нагнітати обстановку. Крім того, це може вплинути на мобілізацію росіян та збирання коштів на їхню екіпіровку.

“Варто розуміти, що Крим із самого початку, з 2014 року анексувався як база для Чорноморського флоту РФ, саме для його підсилення. І тільки з цієї позиції тут потрібно розглядати Крим, тому що ніякої іншої стратегічної цінності для росіян він не має”, - підкреслив військовий експерт.

Що цікаво, Армянск розположений на кордоні з Херсонською областю. Росіяни використовують його для перекидання на окуповану територію техніки.

Що відомо про визволення Херсона

ЗСУ зайшли до міста 11 листопада. В той час окупанти перебралися вже на інший берег Дніпра. Такий наказ їм надав міноборони РФ Шойгу.

Місцеві мешканці зі сльозами на очах зустрічали українських захистників. Вже за декілька днів до міста прибув президент України Володимир Зеленський. Там місцеві люди на зустрічі з ним заспівали гімн нашої держави.

Водночас рятувалиники та піротехніки продовжують проводити розмінування території, яку залишили окупанти.

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