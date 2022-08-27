Для чого Путін збільшує чисельність армії і скільки військових хоче ще залучити до війни в Україні: у ГУР розповіли

Російський диктатор Володимир Путін, підписавши указ про збільшення кількості армії, хоче перекинути на війну в Україну ще орієнтовно 90 000 військовослужбовців.

За даними української розвідки, в Україні воюють близько 160 000 російських військовослужбовців. Сюди входять сухопутні і повітряні сили.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.

Також читайте Чи допоможуть потуги Путіна збільшити кількість армії вплинути на війну: відповідь розвідки

Як він пояяснив, цим указом Путін намагається вирішити одразу декілька питань.

швидко збільшити кількість військовийх. збільшення кількісті строковиків дозволить розширити базу, яка буде вербувати для заключення контрактів. Росія знову ж таки хоче показати західним країнам готовність до можливого збройного конфлікту та що їхня армія "наймогутніша".

Варто зазначити, Путін підписав 25 серпня указ про збільшення чисельності збройних сил від 1,9 до 2 млн 39 тис. осіб. Цей документ набуде чинності від 1 січня 2023 року.

Деякі військові експерти вважають, що такий крок президента РФ – це чистий популізм. Вони також впевнені, що це не допоможе російській армії досягти успіхів у війні.

Навіщо Путін збільшує армію та чи є стабілізація на війні

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.