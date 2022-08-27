Для чого Путін збільшує чисельність армії і скільки військових хоче ще залучити до війни в Україні: у ГУР розповіли

Російський диктатор Володимир Путін, підписавши указ про збільшення кількості армії, хоче перекинути на війну в Україну ще орієнтовно 90 000 військовослужбовців.
За даними української розвідки, в Україні воюють близько 160 000 російських військовослужбовців. Сюди входять сухопутні і повітряні сили.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.
Як він пояяснив, цим указом Путін намагається вирішити одразу декілька питань.
- швидко збільшити кількість військовийх.
- збільшення кількісті строковиків дозволить розширити базу, яка буде вербувати для заключення контрактів.
- Росія знову ж таки хоче показати західним країнам готовність до можливого збройного конфлікту та що їхня армія "наймогутніша".
Варто зазначити, Путін підписав 25 серпня указ про збільшення чисельності збройних сил від 1,9 до 2 млн 39 тис. осіб. Цей документ набуде чинності від 1 січня 2023 року.
Деякі військові експерти вважають, що такий крок президента РФ – це чистий популізм. Вони також впевнені, що це не допоможе російській армії досягти успіхів у війні.
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