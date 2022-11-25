Для чого Росія обстрілює енергетичну інфраструктуру і вбиває людей: Фейгін пояснив

В Росії частина оточення Путіна прагне посадити Україну за стіл переговорів ударами по енергетичній інфраструктурі.

Росія прагне посадити Україну за стіл переговорів, тому вона обстрілює цивільні та енергетичні об’єкти нашої країни.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів російський опозиціонер, правозахисник та адвокат Марк Фейгін.

Також читайте Іноземні компанії допомагають скеровувати російські ракети на Україну — українська розвідка

“Якась частина розраховує на те, що Зеленський почне переговори з Путіним. Якась частина умовляє Путіна і каже, що це правильна тактика. Тим більше, що різного роду комбінації вони й у попередні роки проводили – той же тиск на Україну через газову війну. Просто зараз все це має вигляд як акт військового терору. Я цілком припускаю, що вони вважають, мовляв, на фронті ми просунутися не можемо, тоді діятимемо так”, - розповів Марк Фейгін.

Також він додав, що в самій РФ кажуть про те, що обстрілюють енергетичну інфраструктуру, бо до України йде західна зброя. Водночас і російська пропаганда про це говорить.

На думку Фейгіна, РФ намагається вести тотальну війну, тобто всіма способами й засобами.

Що відомо про масовані обстріли енергетичної інфраструктури України

Росіяни неодноразово вдавалися до запуску ракет по енергетичній інфраструктурі. Внаслідок цього в нашій державі почали діяти аварійні відключення світла.

23 листопада росіяни вкотре бомбили українські ТЕЦ, через що в 11 областях країни вимкнули світло, воду та опалення. Повний блекаут у деяких регіонах діяв добу, в когось світло з'явилося вже через кілька годин після повного знеструмлення.

Станом на 11:00 25 листопада виробники електроенергії забезпечили понад 70% потреб споживання. Живлення першочергово подали на об`єкти критичної інфраструктури в усіх областях.

Читайте також: