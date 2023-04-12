Для чого Росія публікує жорстокі відео зі стратами українських військових у Мережі: пояснення розвідки

Та, попри жорстокі злочини Росії, Україна дотримуватиметься Женевських конвенцій і продовжать брати російських окупантів у полон.

Українська розвідка пояснила, що Росія публікує моторошні відео зі стратами українських військових, щоб залякати як українських, так і своїх. А також, щоб окупанти не мали бажання здаватися у полон.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону у середу, 12 квітня.

"Метою такої політики, зокрема, є спроба деморалізувати і посіяти паніку в українській армії, але їм це не вдається. Також метою таких публічних звірств є, зокрема залякування своїх бійців. Мовляв, ви не думайте здаватись в полон, оскільки в українському полоні будуть робити з вами те, що ми робимо з українськими полоненими", - заявив Юсов.

Та, попри жорстокі злочини Росії, Україна дотримуватиметься Женевських конвенцій і продовжать брати російських окупантів у полон, наголосили у розвідці.

"З іншого боку, росіяни активніше звертаються і пробують здаватися в полон. Ми можемо нагадати статистику, що березень став рекордним місяцем по кількості заявок в проект "Хочу жить" - понад 3000 російських військових звернулися до українського проекту з інформацією про те, що вони хочуть здатися в полон", - зазначив він.

Окупанти жорстоко стратили українського військового

Нагадаємо, пізно ввечері 11 квітня у Мережі з'явилося жорстоке відео страти українського військовополоненого росіянами. Перед цим вони його катували, а потім відрізали ще живому голову.

Зеленський емоційно відреагував на відео у Мережі, на якому окупанти відрізають голову полоненому. Він наголосив, що відео страти українського захисника повинен побачити увесь світ та реагувати.

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