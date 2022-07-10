Для чого Росія роздає свої паспорти на тимчасово окупованих територіях та у чому небезпека: пояснення

Росія почала роздавати свої паспорти на тимчасово окупованих територіях України.

Це окупантам потрібно для "легалізації" окупації та для того, щоб у майбутньому мобілізувати чоловіків до окупаційної армії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

На тимчасово окупованих територіях Росія почала масову роздачу своїх паспортів. Проте українці не поспішають їх отримувати, "червону макулатуру" отримують хіба колаборанти.

Росіяни роздають свої паспорти через кілька причин:

Перша - щоб показати, що на окупованих територіях мешкають нібито росіяни, яких окупанти прийшли "визволяти".

Друга - для проведення фейкового референдуму. Окупацію цих територій ніхто у світі не визнає, проте це потрібно РФ для їхньої внутрішньої пропаганди.

Третя - щоб мобілізувати чоловіків на війну проти своїх же співгромадян. Це Росія уже зробила у фейкових "ДНР" та "ЛНР". Їх росіяни використовують, як "гарматне м'ясо" без належної підготовки та забезпечення.

Оскільки українці на окупованих територіях не поспішають отримувати російські паспорти, росіяни створюють гуманітарну кризу. Тоді вони пропонують гроші в обмін на російський паспорт.

Центр національного спротиву також попереджає про небезпеку, оскільки у росіян закінчується "гарматне м'ясо" в ОРДЛО, вони можуть примусово мобілізувати чоловіків з півдня України.

Нагадаємо, ЗСУ розгатили військову частину окупантів у Херсоні. Містяни чули вибухи. Російська військова частина горіла ще від вранішніх попадань о 5 ранку. Потім пожежа виникла після вибуху о 10 годині.

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