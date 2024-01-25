Для чого росіянам була потрібна провокація з Іл-76: пояснення політичного експерта

Провокація з Іл-76 потрібна була росіянам з декількох причин.

Про це політичний експерт Вадим Денисенко сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сьогодні заявив, що ніякого міжнародного консорціуму щодо розслідування падіння літака Іл-76 не буде. Це пояснює те, що це виключно російська історія, і це стосується виключно пропаганди РФ. Це була класична двоходівка. Перший хід РФ – це був розстріл людей на базарі в Донецьку. Після цього Лавров на засіданні Радбезу ООН розповідав, що українці вбивають мирних жителів. Потім відбувається історія з Іл-76", – зауважив Денисенко.

За словами політичного експерта, провокація з Іл-76 була потрібна росіянам з декількох причин.

"Перша причина - це те, що все відбувається на передодні рішень США і Бундестагу щодо виділення коштів і далекобійних ракет Taurus Україні. Це може на деякий час відтермінувати розв'язання цих питань. Другий момент, який дуже важливий. Ми повинні розуміти, що для РФ один із найважливіших наративів на 2024 рік це наратив: Росія хоче переговорів, а Україна не хоче. І третя причина – це спроба хитнути ситуацію на території України. Нібито українці вбивають своїх військовополонених. Це була підготовлена двоходова комбінація РФ", – пояснив Денисенко.

Падіння літака Іл-76 під Бєлгородом

В середу, 24 січня, у Бєлгородській області РФ впав літак Іл-76. Відповідну інформацію поширили роЗМІ та Міноборони країни-агресорки. За їхніми даними, на борту нібито перебували українські військовополонені, яких перевозили для обміну.

Головне управління розвідки підтвердило, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, який так і не відбувся. Однак досі ГУР не має підтвердженої інформації, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.

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