Для чого росіяни обстрілюють енергетичну інфраструктуру України: військовий експерт пояснив

Ракетні атакам були завдані по Дніпропетровській та Сумській областях. Також іранські дрони-камікадзе влучили по об’єктах в столиці.

Російські окупанти намагаються знищити енергетичну інфраструктуру України. Тому вони завдають ударів по важливим об’єктам, страждає також і житловий сектор.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

“Російські окупанти намагаються знищити енергетичну інфраструктуру напередодні опалювального сезону. І саме головне - унеможливити експорт української електроенергії в країни ЄС. І таким чином знизити залежність країн Європейського Союзу від російських енергопостачань. Це терор проти цивільного населення і тиск на політичне управління країн Заходу”, - наголосив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, що російські терористи атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях.

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