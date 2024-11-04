Для чого росіяни запускають багато фальшивих "Шахедів" і чим це небезпечно: авіаексперт відповів

Окупанти змінили тактику зі застосування "Шахедів", адже прагнуть розтягнути мобільні групи ППО України під час атак.

Про це провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко розповів в ефірі "Київ 24".

Він прокоментував нова тактику застосування БпЛА ворогом, зазначивши, що більшість дронів повертаються назад до росіян або Білорусі.

"В першу хвилю запускають велику кількість так званих БпЛА "Гербера" (спрощена версія іранського дрона-камікадзе Shahed-136 – ред.) – фальшивих "Шахедів", які мають відволікти нашу ППО і розосередити її зусилля, розтягнути мобільні групи. Ці фальш-цілі, що йдуть у першій групі, не мають вибухівки", – пояснив експерт.

У склад другій групи БпЛА, за словами Романенка, вже додано бойові дрони у пропорції 50/50.

"А третя, за інформацією військових, містить до двох третин "Шахедів" із бойовою частиною. Якась кількість апаратів виконує розвідувальні функції. Можливо, вони якраз кружляють навколо міста і після цього повертаються або в Росію, або в Білорусь", – сказав він.

Нагадаємо, росіяни застосовують нову тактику запускання "Шахедів", більшість з яких кружляє над містами без бойової частини, залякуючи українців.

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