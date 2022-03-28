Для чого Росії фейки щодо обстрілів Донецька: Центр інформаційної безпеки дав пояснення

Російська пропаганда таким чином намагається пояснити зміну курсу російської армії.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснив, для чого Росія створює фейкову інформацію, щодо обстрілу Донецька фосфорними бомбами.

Аналітики констатують збільшення кількості повідомлень у російських ЗМІ про обстріли території ОРДЛО силами ЗСУ в останні дні. Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці відомства.

“Окрема тема – звинувачення ЗСУ у обстрілах Донецька фосфорними бомбами. Хоча весь світ вже знає, що цією забороненою зброєю користується саме Росія” – зазначили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

За попередніми даними, цю інформацію подають для того, щоб декларативно змінити мету війни Росії проти України і повністю зосередитись на окупації двох східних областей. Путіну не вдалося захопити всю Україну та на сході небезпека зберігається на серйозному рівні.

Нагадаємо, що нещодавно окупанти вдарили фосфорними бомбами по Рубіжному.

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