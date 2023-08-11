Для чого Шойгу розганяє фейки про підготовку нападу Польщі на Україну — думка експерта

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу намагається посіяти штучну ворожнечу між Україною і Польщею та унеможливити характер військово-технічної співпраці.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов, коментуючи заяву Шойгу про те, що Польща хоче “напасти” та “окупувати” захід України.

“Сам Шойгу говорить про те, що окупацію західних областей України має здійснити польсько-український підрозділ. В чому логіка? Українці будуть окупувати власні території? Вони намагаються пояснити, що кістяк цієї бригади складають польські підрозділи, а українці виконують допоміжні функції”, — говорить експерт.

За його словами, присутність українських військових ставить під сумнів адекватність, в першу чергу, заяв Шойгу: “Це намагання вбити клин між Україною і Польщею, посіяти штучну ворожнечу між нашими країнами і унеможливити характер військово-технічної співпраці”.

Дмитро Снєгирьов зазначив: “Ні для кого не секрет, що Польща наразі — це основний транспортний хаб в моменті отримання військової допомоги з боку країн НАТО. Більше того, на території Польщі зосереджені підприємства з ремонту пошкодженої важкої бронетехніки, ствольної і РСЗВ. Тому, відповідно, дружні відносини з польською стороною жодним чином не влаштовують РФ”.

Аналітик нагадав і про провокаційні обстріли території Польщі, коли намагалися звинуватити у збитті російської ракети і падіння на територію Польщі начебто уламків української ракети. Таких заходів, на його думку, буде дедалі більше.

“Варто зауважити і звернути увагу польської сторони на те, що наразі російські спецслужби основний акцент своєї підривної діяльності перенесли всередину Польщі і будуть використовувати польські політичні партії прямого спрямування у моменті створення антиукраїнських акцій і зони напруги. Це партії, які вже знаходяться в ракурсі підвищеної уваги як українських спецслужб, так і відповідно наших польських партнерів”, — резюмував Дмитро Снєгирьов.

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Нагадаємо, міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу заявив, що Польща планує “окупувати” західні області України.

“Варшава планує створити польсько-українське з'єднання нібито для забезпечення безпеки західної України, а по суті — для подальшої окупації цієї території”, — сказав він.

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