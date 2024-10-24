Для чого Україна атакувала Курську область: Путін вкотре здивував безглуздою заявою

Очільник Кремля під час виступу на БРІКС заявив, мовляв, Україна атакувала Курську область, щоб вплинути на вибори у США.

Російський диктатор Володимир Путін, виступаючи на саміті БРІКС у російській Казані, заявив, що, мовляв, Україна атакувала Курську область, щоб вплинути на вибори у США

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція ТАСС.

Путін сказав, що вважає атаку України на Курську область втручанням Києва у вибори США. Мовляв, таким чином Київ намагається показати США, що "їхні вкладення в Україну були не марними".

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Очільник Кремля також заявив, що українські військовослужбовці нібито не зможуть використовувати високотехнологічну зброю без прямої участі військових НАТО.

"Усі в БРІКС налаштовані на завершення конфлікту в Україні якнайшвидше і бажано мирними засобами", –сказав диктатор.

Цинічна заява про мирні перемовини

Під час своєї промови Путін також висловився щодо ймовірних переговорів України та Росії. Він сказав, що нібито за посередництва Туреччини отримував пропозиції про переговори і погодився. Але, мовляв, через день після цього від переговорів нібито відмовився президент України Володимир Зеленський.

"Ватажки київського режиму не хочуть переговорів, тому що довелося б скасовувати воєнний стан і проводити вибори", – заявив Путін.

Обурився розширенням НАТО

Очільник Кремля також вкотре обурився буцімто несправедливим розширенням НАТО. Він заявив, що Росія, мовляв, "доб'ється зміни ситуації".

"Ми ж це говорили: не треба цього робити, це порушує нашу безпеку – розширення НАТО. Ні, все одно робили. Хіба це справедливо? Жодної справедливості тут немає, і ми хочемо змінити цю ситуацію і ми доб'ємося цього", – сказав він.

Нагадаємо, Путін вперше прокоментував вступ КНДР у війну.

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