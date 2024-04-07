Для чого Україні потрібні німецькі ракети Taurus: Буданов дав вичерпну відповідь

Буданов сподівається, що Україна може покластися на Німеччину та отримає допомогу у вигляді далекобійної зброї.

Керівник української розвідки сподівається, що Німеччина надасть Україні крилаті ракети Taurus, які зможуть завдавати ударів по важливим цілям противника.

Про це Кирило Буданов розповів в інтерв’ю ARD.

Буданов сподівається, що Україна може покластися на Німеччину та отримає допомогу у вигляді далекобійної зброї.

"Taurus, безумовно, полегшив би наше життя. Це чудова зброя, щоб уражати командні центри, уражати дуже важливу ціль", — наголосив Кирило Буданов.

Він також додав, що наша країна хоче покластися на Німеччину та сподівається на її допомогу. Водночас снарядів, закуплених в рамках чеської ініціативи, на фронті ще немає. Нашій державі без тривалої підтримки буде “катастрофічно тяжко”.

Нагадаємо, що Україна очікує нового наступу Росії наприкінці травня 2024 року.

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