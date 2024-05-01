"Для цивільних ТЦК – не військові": воїн розповів про свою роботу у військкоматі

Військовий, який служить у ТЦК та СП пояснив, чому бійці не повинні працювати у військкоматі.

Військовий 65-ї окремої механізованої бригади Іван Гоголь на позивний "Гога", який наразі служить в одному із ТЦК та СП на Івано-Франківщині, пояснив, чому бійці не повинні працювати у військкоматі.

Про це він розповів "Суспільному".

Іван Гоголь почав служити у ТЦК та СП в березні 2024 року. Він – заступник командира роти охорони з морально-психологічного забезпечення. Зараз займається розпорядком дня військових та перевіряє роботу колег під час оповіщення.

"Я думаю, це – неправильно, що військовий, який відвоював, ходить на оповіщення, розносить повістки. Тому що є певна кількість бійців, в яких психічний стан порушений. А цивільні, м'яко кажучи, "навертають бурю" на них. І тоді ми бачимо в TikTok ці всі відео. Але ж люди не знімають, як вони спілкуються. Бо для них ТЦК – це не військові", - наголосив військовий.

Іван пригадує, що коли вперше приїжджав у відпустку, люди підходили до нього, багато розпитували та обіймали. Втім зараз люди реагують по-іншому.

"Так все класно було. Відчував себе потрібним, хотілося повертатися. Останні рази, коли ми приїжджали у відпустку, – ну там взагалі… Ти йдеш у формі, а від тебе людина тікає. Я їду машиною – від мене люди тікають. Просто їду вулицею", – розповів Іван Гоголь.

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