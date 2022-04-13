Денацифікація Німеччини тривала 25 років, а для дерашизації Росії знадобиться 40 років

Німців змушували викопувати могили євреїв

Після спільної перемоги і суду над верхівкою путінського рейху. Доведеться денацифікувати 140 мільйонів росіян. Або навпаки – нацифікувати?

Як це відбувалося в ХХ столітті і що потрібно робити зараз, в сюжеті ТСН.

«Ця програма – денацифікації, демілітаризації, визнання кордонів – тепер має стосуватися насамперед Росії. Зараз Росія перетворилася абсолютно на нацистську державу», - переконаний український журналіст .

Денацифікація фашистської Німеччини була велетенським проєктом країн-переможців. В 1945 вже ніхто не мав ілюзій, що «винуватий лише Гітлер, німці ні в чому не винні». Навпаки – американський президент відкрито звинуватив в безчинствах рейху – всіх німців. «Німецький народ повинен зрозуміти, що вся нація брала участь у беззаконні, у змові проти сучасної цивілізації", - зазначав Рузвельт

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В 1945 році навіть після появи інформації про концтабори та холокост 20% німців залишалися переконаними нацистами. В країні нараховувалося 8 з половиною мільйонів членів націонал-соціалістичної партії. Як сказав перший канцлер ФРН Аденауер – інших німців в мене немає. Головною проблемою демократичного будівництва за участі колишніх нацистів був важкий вибір – треба було або всіх знищити, або залучити на свій бік. Тому 12 Нюренберзьких процесів над головними злочинцями рейху стали лише початком денацифікації.

Можливо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, ротом якого озвучувалася теза невинуватості російського народу, забув досвід власних батьків. Які вочевидь пройшли через жерла фільтраційної системи, що вишукувала нацистських злочинців. Всі дорослі німці були змушені відповідати на 131 запитання зі спеціальної анкети.

На заході Німеччини показово амністували лише солдатів Вермахту – інакше винним довелося би вважати все доросле населення рейху. В кожній землі ФРН створили міністерство політичного визволення, а в кожному місті – трибунал з денацифікації.

А тепер найважливіше: навіть тих німців, яких визнали невинуватими, змушували розкопувати братські могили, щоб перепоховати євреїв, вбитих нацистами за 12 років.

Багатьох примусово возили в концтабори – там колишні арійці масово непритомніли від руйнівної правди. Лише через 25 років такої денацифікації підтримка Гітлера в Німеччині впала до 2%, а канцлер Німеччини зміг приїхати до Польщі, щоб стати там на коліна і попросити вибачення.

Але дерашизація Росії – це окрім всього вищезгаданого ще й нацифікація – тобто низка національних революцій. Коли кожен росіянин буде змушений згадати, що насправді він насамперед – мордвін, чуваш, башкір чи удмурт. «Росія – поліетнічна, там проживає більше 100 національностей. Все що знаходиться навколо Москви – це різноманітні фіно-угорські племена. Вепси, мордва, мєрь, башкіри, удмутри. Всі вони включені в цю параигму «руського міра». Для того, щоб провести дерашизацію – не знаю як правильно термін підібрати – потрібно зруйнувати цей комплекс – єдиного русского народа – має спрацювати відновлення національних державностей, відновлення національних культур», - зазначає історик Василь Павлов.

Після падіння "Путінського рейху" доведеться денацифікувати мільйони росіян

Денацифікація Німеччини, яку Гітлер з Гебельсом труїли пропагандою 15 років, не завершена і сьогодні. Дерашизація Росії, за оптимістичними підрахунками, може зайняти два покоління. Тобто 40 років мільйони колишніх росіян будуть фактично заново вчитися бачити світ – рівноправний, без власної величі, виключності і права на знищення сусідніх народів.

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