Для деокупації захоплених територій потрібні шість бригад чисельністю 25 тис. військових — Данілов

Для деокупації захоплених територій потрібні шість бригад чисельністю 25 тис. військових — Данілов

Для успішного контрнаступу Україні потрібні ще 25 тисяч солдатів.

Для контрнаступу і визволення тимчасово окупованих Росією територій на півдні та сході ЗСУ необхідно сформувати шість нових бригад. Для цього потрібні ще 25 тис. бійців.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов у інтерв'ю газеті Financial Times.

Данілов певен, що за допомогою нових підрозділів Україна зможе повернути всі захоплені території.

Секретар РНБО пояснив, що західні постачання озброєнь запобігли російському бліцкригу на першому етапі війни.

Проте РСЗВ зі США, про постачання яких оголосили недавно, надходять з обмеженим боєзапасом і можуть стріляти лише на 80 км, а не на 300 км. Своєю чергою Україна хоче озброєння з більшою дальністю, щоб уразити російські тили і запобігти постачанню ворожої зброї.

Данілов вважає, що Захід надаватиме Україні зброю, "поки ми не переможемо Росію".

Інший співрозмовник видання повідомив журналістам, що українським військовим потрібні сотні ракетних та артилерійських установок, літаків і танків, а також тисячі безпілотників.

Раніше в Офісі президента заявили, що Росія сама має пройти через демілітаризацію та денацифікацію.

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