"Для формування лояльності": у Маріуполі окупанти взяли під контроль більшість "пабліків" у соцмережах

"Для формування лояльності": у Маріуполі окупанти взяли під контроль більшість "пабліків" у соцмережах

Там вони поширюють російську пропаганду.

Для формування лояльності серед людей російські окупанти взяли під фактичний контроль більшість маріупольських "пабліків" у соцмережах з пошуку близьких та фіксуванню пошкоджень житла.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Психологічна атака. Для формування лояльності як в середині міста, так і серед евакуйованих маріупольців, окупанти взяли під фактичний контроль більшість "пабліків" у соцмережах з пошуку близьких та фіксуванню пошкоджень житла. Через такі "пабліки" здебільше починає поширюватись контент, який спрямовано на формування картини, де окупанти "ввічливі і допомагають", а українська влада "винна у всьому". Ми вважаємо, це дуже загрозливою тенденцією саме через поширення подібних меседжів далі через соцмережі вже в середині країни. Особливо через те, що слова маріупольців через увагу суспільства приймаються на віру без перевірки", - наголосив він.

Радник мера Маріуполя також закликав мешканців міста бути уважними і не допускати поширення російської пропаганди. "Пам’ятайте - кожен "волонтер" в Росії - це агент ФСБ на зарплаті, виконуючий завдання в Україні", - сказав Андрющенко.

Варто зазначити, що місто, яке наразі зруйноване на 95%, перебуває у блокаді російських окупантів від 1 березня, але взяти його під контроль ворогу не вдається. Раніше стало відомо, що у Маріуполі російські загарбники проводять "перепис населення, аби "почистити неблагонадійних".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 52-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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