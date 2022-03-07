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Для Гаазького трибуналу: СБУ створила бот для збору інформації про злочини Росії

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Для Гаазького трибуналу: СБУ створила бот для збору інформації про злочини Росії

фото умовне / СБУ

У спецслужбі закликали кожного, хто має підтвердження воєнних злочинів російських військових, повідомити про них.

СБУ створила та запустила новий офіційний сервіс – бот Russian war tribunal bot для збору даних про воєнні злочини, скоєні російськими військами в Україні.

Про це спецслужба повідомила 7 березня.

"Росія обов'язково відповість за напад на Україну! Бо щодня приносить нові докази Гаазькому трибуналу", – наголосили у Службі безпеки.

Там пояснили, що завдання українців та СБУ – не лише захищати свою країну, а й фіксувати інформацію про злочини російської армії, щоб ніхто не уникнув відповідальності.

"Для збору даних Служба безпеки України запустила новий сервіс ­– офіційний бот @russian_war_tribunal_bot", ­– додали у спецслужбі.

Там також закликали кожного, хто має підтвердження воєнних злочинів російських військових, повідомити про них. В СБУ нагадали, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі розпочав розслідування справи щодо війни Росії проти України.  

Зауважимо, що на сьогодні також на повну силу працює офіційний чат-бот для повідомлень про рух ворожої техніки і диверсійно-розвідувальних груп @stop_russian_war_bot. За допомогою цього бота ЗСУ змогли знешкодити чимало російських танків.

Нагадаємо, раніше 7 березня голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що підтримав ініціативу міжнародної спільноти створити спеціальний трибунал щодо розгляду злочину російської агресії проти України.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / © ТСН.ua
Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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