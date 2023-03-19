"Для Китаю склалася унікальна ситуація": експерт про головний інтерес Пекіна у війні РФ проти України

Китай продовжує підтримувати Росії на тлі війни в Україні. Зокрема допомагає обходити західні санкції, утім, не виключена також військова допомога. Попри це, для країни вигідний будь-який варіант завершення війни.

Про це заявив ексрадник з нацбезпеки США Джон Болтон в інтерв'ю "Голосу Америки".

На думку Болтона, кінцевою метою Пекіна є перетворення РФ на власну "колонію".

"Нині для Китаю склалася унікальна ситуація: він виграє незалежно від того, чим завершиться розв'язана Росією війна проти України – її перемогою чи повною поразкою", - каже він.

Болтон наголошує на тому, що Пекін надав РФ ринок збуту для нафти та газу.