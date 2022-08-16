Для коригувальників вогню окупантів змінили процедуру запобіжного заходу

Рада змінила процедуру запобіжного заходу для корегувальників.
Процедуру запобіжного заходу для корегувальників вогню російських окупантів змінила Верховна Рада на засідання 16 серпня.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За новими правками, тепер поплічникам окупантів неможливо буде вийти під заставу до суду. Відповідна правка була в законопроєкті 7431 (ухвалено в цілому 282).
До слова, зрадникам загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по Запоріжжю.
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