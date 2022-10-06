"Для кожного складений план реабілітації": стало відомо, скільки бійців полку "Азов" перебувають в лікарнях

В лікувальних закладах Україні зараз перебуває понад 100 азовців. Для кожного з них складений план реабілітації.

В Україні в лікарняних закладах наразі перебувають понад 100 бійців полку “Азов”. Для кожного з них розробили програму реабілітації.

Про це під час пресконференції повідомив заступник командира тилового забезпечення полку Азов Іван Ігнатьєв, передає “НВ”.

“Станом на зараз в лікувальних закладах України перебувають понад 100 азовців. Для кожного складений свій план реабілітації. Також проводяться юридичні процедури з відновлення документів. Хочу наголосити, що разом з патронатною службою ми опікуємося кожнем бійцем. Реабілітація це довгий та дороговартісний процес. Але разом з державою та небайдужими людьми ми робимо все, щоб поставити якомога швидше бійців у стрій”, - наголосив Іван Ігнатьєв

Він також додав, що зараз всі бійці живуть разом з родинами у тимчасовому житлі. Проте азовцям, які втратили житло в Маріуполі, згодом передадуть ще порядка 50 квартир.

Нагадаємо, що п’ять командирів "Азовсталі" отримали ордени "Золота зірка" та звання Героя України.

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