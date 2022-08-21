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Для масованого удару в росіян немає ресурсу: експерт заспокоїв українців щодо Дня Незалежності

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Для масованого удару в росіян немає ресурсу: експерт заспокоїв українців щодо Дня Незалежності

Ілюстрація / Фото: Associated Press

Росіяни не мають ресурсу на День Незалежності, 24 серпня, завдати масованого удару по українських містах.

Станом на зараз окупантам не вдасться повторити удари по Україні з такою інтенсивністю, яка була у перші дні їхнього повномасштабного наступу.

Про це повідомив військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі Еспресо.

"Є вірогідність, що росіяни знову можуть реалізувати ту тактику, яку вони використали 24 лютого, коли протягом декількох днів масовано обстрілювали територію України. Проте, навряд чи вони можуть повторити саме такий масований удар", - сказав експерт. 

За його словами, ситуація вже змінилась – росіяни використовують ракети з певними обмеженнями.

Нагадаємо, Жданов назвав дати, коли може бути завдано масованого ракетного удару по Україні.

Як повідомлялося, росіяни накопичують ракети до Дня Незалежності, везуть навіть з Улан-Уде. Політолог пояснив, чого варто остерігатися.

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