"Для мене цей момент незрозумілий": військовий про те, що запитав би у Зеленського

Військовослужбовець ЗСУ Артем Карякін розповів, про що б під час зустрічі запитав президента України Володимира Зеленського. Насамперед він хотів би знати, чому десь будують укріплення, а десь – немає зовсім нічого.

Про це український захисник розповів в інтерв'ю "Цензор.нет", відповідаючи на запитання, щоб він сказав чи запитав, якби мав пів години наодинці з президентом Володимиром Зеленським або головнокомандувачем Олександром Сирським.

"Якщо по свіжонаболілому, я б, напевно, поставив запитання з приводу оборонних споруд і лінії споруд та чітко сталої лінії споруд по лінії фронту. Тому що у нас з цим явно є проблеми. В кожній області, в кожному регіоні, на кожній ділянці фронту – все по-різному. Десь будують укріплення, десь – бетонують. А десь немає зовсім нічого. Для мене цей момент незрозумілий", – заявив військовий.

Боєць переконаний, що інженерно Україна зараз війну програє: і як армія, і як держава.

"Ми довго сміялися з лінії Вагнера, яку вони будували. Але у нас самих немає навіть нічого подібного такій лінії! Особливо на території Донецької області. Те, що я зараз бачу в районі Часового Яру, – у нас же там банально немає жодних укріплень. І це в той час, коли ворог на кожній ділянці фронту буквально забетонував, замінував усе! І це рятує їм життя... У нас цього немає", – наголосив він.

Артем Карякін зазначив, що ми якось не звикли багато копати, і у нас у Часовому Ярі, окрім як у підвалах звичайних будинків чи колишніх підприємств, ніде сховатися та врятувати своє життя. І це дуже сильно послаблює становище наших військових.

"І у нас було достатньо часу, щоб окопатися, поки не було наступу на цій ділянці фронту. І для мене не зовсім зрозуміло, чому нічого до ладу не було зроблено. У ворога на півдні, ближче до Криму, – взагалі неприступні фортеці. У нас такого і близько немає. Це стосується й Сумської області, там у мене багато друзів служить у прикордонних місцях – і вони кажуть, що кордон не захищений. Це питання я й хотів би обговорити. З цим справді треба щось робити. Тому що завжди можна говорити, що ми відходимо на заздалегідь підготовлені позиції. Але набагато важливіше, напевно, їх підготувати. Набагато раніше, ніж на них доведеться відходити", – резюмував військовослужбовець.

Нагадаємо, за даними ISW, російські загарбники збудували 30-кілометровий так званий "цар-потяг" між Оленівкою та Волновахою на окупованому Донбасі. Загальна маса ешелону становить понад 50 тисяч тонн.

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